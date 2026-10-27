 
Культура

Стало известно, кто будет судить молодых авторов Литературного пространства Пскова

0

Представлен состав экспертного совета конкурса Литературного пространства молодых творцов города Пскова. В этом году работы участников будут оценивать профессиональные поэты, прозаики, актёры, художники и музыканты – специалисты, имеющие опыт в своих направлениях и готовые поделиться с молодыми авторами взглядом на современный творческий процесс, сообщили в Псковском городском молодёжном центре. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Конкурс проводится по пяти номинациям.

В номинации «Лучший поэт» в жюри вошли филолог и поэт Варвара Лачек, поэтесса и артистка театра «Гротеск» Диана Константинова, а также поэт и публицист, основатель «Псковского литературного портала» Андрей Бениаминов.

В номинации «Лучший прозаик» работы оценивают Елена Южакова – кандидат филологических наук, Виктория Васильева – руководитель Совета молодых литераторов, и Анатолий Москалинский – поэт и прозаик, член Союза писателей России.

В номинации «Лучший чтец» в составе жюри – Юлия Зубрилина, председатель Псковского отделения Союза театральных деятелей РФ и преподаватель сценической речи; актёр, режиссёр и педагог Анатолий Кузьмин; режиссёр и ведущая Ольга Гущина.

В номинации «Лучший иллюстратор» оценивать работы будут художник и член Союза художников России Николай Денисьев, преподаватель художественных дисциплин Зинаида Петрова и директор центра дизайна и креативных индустрий Псковского государственного университета Ольга Поспелова.

В самой молодой номинации «Лучший автор текстов песен» в жюри вошли поэт и переводчик Денис Кугай, певица и автор Елизавета Степанова (Лиза Матрёшка) и музыкант Василий Павлов.

«Несмотря на разные направления, эксперты сходятся в главном: в основе любой работы должна быть искренность, – отметила организатор конкурса Мария Каменская. – Поэты говорят о важности внутреннего разговора с читателем, прозаики – об умении найти точный момент и не «лить воду», чтецы – о способности донести личное переживание, иллюстраторы – о необходимости передать дух произведения, а авторы текстов песен – о том, чтобы за строкой чувствовался конкретный человек. Форма и техника важны, но, по мнению жюри, они лишь инструменты для раскрытия смысла».

Приём заявок на конкурс завершается 29 октября. Участие бесплатное.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026