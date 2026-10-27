Стало известно, кто будет судить молодых авторов Литературного пространства Пскова

Представлен состав экспертного совета конкурса Литературного пространства молодых творцов города Пскова. В этом году работы участников будут оценивать профессиональные поэты, прозаики, актёры, художники и музыканты – специалисты, имеющие опыт в своих направлениях и готовые поделиться с молодыми авторами взглядом на современный творческий процесс, сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Конкурс проводится по пяти номинациям.

В номинации «Лучший поэт» в жюри вошли филолог и поэт Варвара Лачек, поэтесса и артистка театра «Гротеск» Диана Константинова, а также поэт и публицист, основатель «Псковского литературного портала» Андрей Бениаминов.

В номинации «Лучший прозаик» работы оценивают Елена Южакова – кандидат филологических наук, Виктория Васильева – руководитель Совета молодых литераторов, и Анатолий Москалинский – поэт и прозаик, член Союза писателей России.

В номинации «Лучший чтец» в составе жюри – Юлия Зубрилина, председатель Псковского отделения Союза театральных деятелей РФ и преподаватель сценической речи; актёр, режиссёр и педагог Анатолий Кузьмин; режиссёр и ведущая Ольга Гущина.

В номинации «Лучший иллюстратор» оценивать работы будут художник и член Союза художников России Николай Денисьев, преподаватель художественных дисциплин Зинаида Петрова и директор центра дизайна и креативных индустрий Псковского государственного университета Ольга Поспелова.

В самой молодой номинации «Лучший автор текстов песен» в жюри вошли поэт и переводчик Денис Кугай, певица и автор Елизавета Степанова (Лиза Матрёшка) и музыкант Василий Павлов.

«Несмотря на разные направления, эксперты сходятся в главном: в основе любой работы должна быть искренность, – отметила организатор конкурса Мария Каменская. – Поэты говорят о важности внутреннего разговора с читателем, прозаики – об умении найти точный момент и не «лить воду», чтецы – о способности донести личное переживание, иллюстраторы – о необходимости передать дух произведения, а авторы текстов песен – о том, чтобы за строкой чувствовался конкретный человек. Форма и техника важны, но, по мнению жюри, они лишь инструменты для раскрытия смысла».

Приём заявок на конкурс завершается 29 октября. Участие бесплатное.