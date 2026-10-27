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Игорь Бутман планирует совместный проект с SHAMAN

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Народный артист Игорь Бутман работает над новым музыкальным проектом совместно с Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщил сам саксофонист.

Фото: пресс-служба Игоря Бутмана

«Наш творческий тандем дает нам повод сделать целую программу или даже написать новые песни», — отметил Игорь Бутман.

По его словам, проект объединит джазовые элементы с современным музыкальным звучанием, а основой коллаборации стал профессиональный интерес и взаимное уважение.

На юбилейном концерте Игоря Бутмана в Государственном Кремлевском дворце 27 октября артисты впервые вместе исполнят песню «Я красиво живу», над которой работали ранее.

В праздничной программе также примут участие звёзды российской эстрады: Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, L'One, Сергей Мазаев и Валерий Сюткин. Зрителей ждут четыре музыкально-театральных проекта: «Русь» с Сергеем Безруковым, «Петя и волк» с Виктором Добронравовым, программа об Утесове с Сергеем Степанченко и «Джаз от первого лица» с Алексеем Гуськовым, пишут «Известия».

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