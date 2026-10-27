 
Культура

«Пушкинской карте» исполнилось пять лет

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Программа «Пушкинская карта», запущенная 1 сентября 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина, в этом году отметила пятилетие. Она позволяет молодым людям посещать культурные мероприятия за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщается на портале «Культура.РФ» и в информационных материалах о программе.

Участниками программы могут стать граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. В 2026 году номинал карты составляет 5 тысяч рублей, из которых до 2 тысяч рублей можно потратить на билеты в кино.

Средства с карты можно использовать для покупки билетов в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и другие учреждения культуры, участвующие в программе. Выбрать мероприятие можно в приложении «Госуслуги.Культура» или на портале «Культура.РФ».

Чтобы оформить карту, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учётную запись и установить приложение «Госуслуги.Культура». Карту можно получить в виртуальном или пластиковом формате.

С 2025 года программа реализуется в рамках национального проекта «Семья».

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