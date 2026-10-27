Игорь Бутман объяснил необходимость создания консерватории неакадемической музыки

Народный артист России Игорь Бутман считает, что в стране необходимо создать высшее учебное заведение, целиком посвященное неакадемической музыке. По его мнению, существующих программ подготовки джазовых исполнителей недостаточно.

Фото: пресс-служба Игоря Бутмана

«Нам необходимо высшее учебное заведение, полностью отданное неакадемическим направлениям. Рок, джаз, поп-музыка — всё это должно иметь свою "консерваторию". Уровень и исполнительское мастерство таких музыкантов обязаны быть столь же высокими, как и в академической музыке», — рассказал Игорь Бутман.

Он добавил, что сейчас занимается подготовкой материалов, которые предложит компетентным инстанциям. В частности, Министерству культуры.

«Нужно показать масштаб проблемы: нынешних выпусков по пятьдесят человек в Гнесинке или Институте культуры для страны мало. И, конечно, принципиально важен подбор кадров. Я должен прийти в Министерство с готовой концепцией и предметно показать: вот класс роковых барабанов, его ведет этот мастер, вот джазовых — этот, а контрабас и бас-гитару преподают вот такие специалисты. Когда вся эта конкретная база будет собрана, тогда мы и обратимся официально», — сказал народный артист.

Игорь Бутман отметил, что в стране есть отдельные гениальные музыканты мирового уровня, масса ансамблей и оркестров, но западная музыка остается ориентиром, пишут «Известия».