Более 300 военных артистов выступят на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове

На фестивале военных духовых оркестров «Михайловский бастион» в Пскове выступят более 300 военных артистов, создавая захватывающее и зрелищное представление для всех ценителей музыкального искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Афиша и фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Для зрителей выступят лучшие военные оркестры страны:
Билеты можно приобрести на сайте и в кассе Псковской областной филармонии, онлайн.
Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.
Кроме того, 16 сентября военные оркестры выступят для жителей районов Псковской области:
Организаторы мероприятия: Министерство обороны Российской Федерации, Театрально-концертная дирекция Псковской области. При поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области.