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Более 300 военных артистов выступят на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове

На фестивале военных духовых оркестров «Михайловский бастион» в Пскове выступят более 300 военных артистов, создавая захватывающее и зрелищное представление для всех ценителей музыкального искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша и фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Для зрителей выступят лучшие военные оркестры страны:

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ;

Военный оркестр Военно-морской академии;

Оркестр штаба Западного военного округа;

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы;

Сводный военный оркестр и Ансамбль песни и пляски Воздушно- десантных войск.



Билеты можно приобрести на сайте и в кассе Псковской областной филармонии, онлайн.

Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.

Кроме того, 16 сентября военные оркестры выступят для жителей районов Псковской области:

23 военный оркестр штаба Западного военного округа, парк на территории Гдовской крепости (Гдов);

Военный оркестр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (Остров);

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Сквер культуры и отдыха, сцена Зеленого театра (Печоры);

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (Опочка);

Ансамбль песни и пляски ВДВ, Летняя эстрада на территории Петровского парка (Великие Луки).

Организаторы мероприятия: Министерство обороны Российской Федерации, Театрально-концертная дирекция Псковской области. При поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области.