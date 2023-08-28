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Показы спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» отменяют в Пскове

Показы спектакля Мичуринского драматического театра «Спасти камер-юнкера Пушкина» в рамках XXX Пушкинского театрального фестиваля отменяют в связи с болезнью артиста. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил кинорежиссер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Тем, кто купил билет онлайн, деньги вернут на карту. Тем, кто приобрел билеты в кассе, могут вернуть их по месту покупки.

Напомним, Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.

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Подробнее о программе фестиваля Дмитрий Месхиев расскажет завтра, 8 сентября, в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).