Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 28.08.2023 13:290 Более 300 военных артистов выступят на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове 07.09.2023 18:110 Почти 70 музыкантов примут участие в спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа» в Пскове 07.09.2023 17:260 Показы спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» отменяют в Пскове 07.09.2023 16:150 «Беседка»: Лариса Луппиан о спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа». ВИДЕО 07.09.2023 16:050 Артисты из Петербурга отправились на экскурсию по Пскову перед спектаклем 07.09.2023 13:230 Псковичи смогут увидеть классического Пушкина на сцене БКЗ
Сцена / Фестивали

Показы спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» отменяют в Пскове

07.09.2023 17:26|ПсковКомментариев: 0

Показы спектакля Мичуринского драматического театра «Спасти камер-юнкера Пушкина» в рамках XXX Пушкинского театрального фестиваля отменяют в связи с болезнью артиста. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил кинорежиссер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. 

Тем, кто купил билет онлайн, деньги вернут на карту. Тем, кто приобрел билеты в кассе, могут вернуть их по месту покупки.

Напомним, Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.

Смотрите также
07.08.2023 11:050 Опубликована программа XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области

Подробнее о программе фестиваля Дмитрий Месхиев расскажет завтра, 8 сентября, в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Теги: #псков #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Сюжет: XXX Пушкинский театральный фестиваль «Беседка»: Лариса Луппиан о спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа». ВИДЕО Показы спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» отменяют в Пскове Почти 70 музыкантов примут участие в спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа» в Пскове Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области в 30-й раз Фестиваль в двух действиях с антрактом Театр Елены Камбуровой покажет «Нянины сказки» в Пскове и Великих Луках Псковский театр драмы представил афишу на сентябрь «Ревизор» театра кукол Карелии станет участником Пушкинского фестиваля Спектаклем с Анной Ковальчук и Сергеем Мигицко откроется юбилейный Пушкинский театральный фестиваль в Пскове Опубликована программа XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области
Лента новостей
Последние новости
07.09.2023, 19:440 Кукольный спектакль по сказке Пушкина показали в Пскове на театральном фестивале. ФОТО 07.09.2023, 18:110 Почти 70 музыкантов примут участие в спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа» в Пскове 07.09.2023, 17:260 Показы спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» отменяют в Пскове 07.09.2023, 16:150 «Беседка»: Лариса Луппиан о спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа». ВИДЕО
07.09.2023, 16:050 Артисты из Петербурга отправились на экскурсию по Пскову перед спектаклем 07.09.2023, 13:230 Псковичи смогут увидеть классического Пушкина на сцене БКЗ 07.09.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с народной артисткой России Ларисой Луппиан 06.09.2023, 15:050 Опера «Борис Годунов» в исполнении артистов Мариинского театра вернётся в Псков
06.09.2023, 12:170 Кукольную программу для детей и взрослых подготовил Пушкинский театральный фестиваль 06.09.2023, 07:190 Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области в 30-й раз 05.09.2023, 13:010 Фестиваль в двух действиях с антрактом 05.09.2023, 11:280 Театр Елены Камбуровой покажет «Нянины сказки» в Пскове и Великих Луках
04.09.2023, 18:010 Бесплатный показ спектакля «Отелло» для семей военнослужащих прошел в Псковском театре 04.09.2023, 16:300 «Беседка»: Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» снова в Пскове. ВИДЕО 04.09.2023, 14:360 Почти 350 музыкантов примут участие в фестивале духовых оркестров в Пскове 04.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Михайловский бастион»
03.09.2023, 12:060 Псковский театр драмы представил афишу на сентябрь 01.09.2023, 17:540 «Ревизор» театра кукол Карелии станет участником Пушкинского фестиваля 01.09.2023, 12:070 Псковский спектакль «Говорит Москва» покажут в столице на фестивале Solo 30.08.2023, 20:030 Спектаклем с Анной Ковальчук и Сергеем Мигицко откроется юбилейный Пушкинский театральный фестиваль в Пскове
28.08.2023, 19:100 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове 28.08.2023, 13:290 Более 300 военных артистов выступят на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове 26.08.2023, 18:520 Денис Мацуев: Псков - родина фестиваля Crescendo 25.08.2023, 20:320 Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове. ФОТО
25.08.2023, 18:000 Стартовала продажа билетов на фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» 25.08.2023, 16:350 «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове. ВИДЕО 25.08.2023, 14:260 Музыканты назвали главную особенность фестиваля Crescendo 25.08.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове
25.08.2023, 07:540 Фестиваль Crescendo вновь пройдет в Пскове 24.08.2023, 17:330 Российские артисты вбивают себе в голову амбиции стать солистами - скрипач Даниил Коган 24.08.2023, 15:040 «Беседка»: Музыкальный фестиваль Crescendo снова в Пскове. ВИДЕО 24.08.2023, 13:480 Артистам необходима финансовая стабильность для занятия искусством - скрипач Даниил Коган
24.08.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале Crescendo 24.08.2023, 11:490 Концерт «Сферы звука» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове 23.08.2023, 15:430 Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Пскове 22.08.2023, 13:311 Нового артиста труппы представил Псковский театр драмы
19.08.2023, 22:160 Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» прошел в Красногородском районе 18.08.2023, 20:490 Фестиваль «Музыка на воде» проходит в Пскове 18.08.2023, 15:370 Фестиваль «Крещендо» пройдет в Пскове 25 и 26 августа 17.08.2023, 20:300 Благоустройство территории проведут на площадке для фестиваля «Наше море» в Гдове
17.08.2023, 13:490 Репетиция фестиваля «Музыка на воде» прошла в Пскове 15.08.2023, 18:270 Концерт Оксаны Федоровой состоится в Пскове 8 сентября 15.08.2023, 14:480 Псковский театр драмы откроет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге 14.08.2023, 17:540 Праздничный концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря состоялся в Пскове
13.08.2023, 15:250 Арт-резиденция для молодых музыкантов начала работу в Пскове 12.08.2023, 21:200 Концерт «Золото Вены» проходит в Пскове 12.08.2023, 19:000 Выставка скульптур состоится рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове 12.08.2023, 17:200 Фестиваль «Русское лето» проходит в Пскове. ФОТО
10.08.2023, 21:300 Опубликована программа фестиваля «Русское лето» в Пскове 08.08.2023, 18:200 «Пилот» и «Анимация» выступят на музыкальном фестивале в Пскове 08.08.2023, 18:000 Псковский театр драмы приглашает на курсы актерского мастерства 07.08.2023, 17:071 Гдовский фестиваль «Наше море» посетили около 15 тысяч человек
07.08.2023, 15:470 Владимир Кузь: Фестиваль «Наше море» прошел на высоком уровне 07.08.2023, 11:050 Опубликована программа XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области 06.08.2023, 13:100 Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе станет ежегодным 05.08.2023, 16:371 Мировой рекорд по количеству приготовленной ухи зафиксировали на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
05.08.2023, 10:030 Рекордное количество ухи варят на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 04.08.2023, 18:300 Футуристичный саунд группы «Меджикул» услышат гости фестиваля «Наше море» 04.08.2023, 15:200 Владимир Кузь: Фестиваль «Наше море» позволит узнать Гдов с новой стороны 04.08.2023, 07:350 Чан для рекордного количества ухи установили в Гдовском районе
03.08.2023, 14:500 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка. ВИДЕО 03.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про фестиваль «Наше море» 02.08.2023, 17:190 Сцену на гдовском фестивале «Наше море» оформят в виде корабля 02.08.2023, 15:590 Местные производители представят свою продукцию на гдовском фестивале «Наше море»
01.08.2023, 12:250 Рекорд России по объему сваренной ухи готовятся побить в Гдовском районе 01.08.2023, 08:110 Более 30 тысяч человек посетили Дни Псковской области в Витебске 31.07.2023, 13:280 Опубликована полная версия псковского мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» 29.07.2023, 12:370 Овациями завершился в Витебске мультимедийный спектакль о княгине Ольге
29.07.2023, 11:190 Касса Псковского театра драмы возвращается к ежедневному режиму работы 29.07.2023, 10:190 Дни Псковской области торжественно открыли в Витебске 27.07.2023, 17:350 Дни Псковской области стартуют в Витебске 27.07.2023, 10:120 Мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга» репетируют в Витебске
25.07.2023, 16:400 Опубликована молодежно-патриотическая программа Дней Псковской области в Витебске 25.07.2023, 12:000 Группы «Меджикул» и «Маркшейдер Кунст» выступят на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 24.07.2023, 19:020 Опубликована программа туристского блока Дней Псковской области в Витебске 24.07.2023, 15:430 Мультимедийное шоу «Княгиня Ольга» покажут в Витебске на воде
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru