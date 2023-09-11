Фестиваль «Михайловский бастион» стартует в Псковской области 15 сентября

Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет с 15 по 17 сентября в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально концертной дирекции Псковской области
«Михайловский бастион» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 17 сентября, на стадионе соберутся 5 военных духовых оркестров со всей страны, чтобы порадовать псковичей незабываемой музыкой и энергией.
Для зрителей выступят лучшие военные оркестры страны:
Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.
Кроме того, 16 сентября военные оркестры выступят для жителей районов Псковской области:
Организаторы мероприятия: Министерство обороны Российской Федерации, Театрально-концертная дирекция Псковской области. При поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области.