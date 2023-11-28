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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о фестивале «Мо Янь фест» в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня, 6 декабря, в Псковском драмтеатре открывается «Мо Янь фест» – фестиваль, посвященный творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. В течение нескольких дней псковичи смогут познакомиться с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре.

Как родилась идея фестиваля? Какова будет его программа и каких сюрпризов ждать? Об этом и многом другом ведущий Артем Татаренко поговорит с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным.

Телефон — 56-73-72.

Трансляция завершена.