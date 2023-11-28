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Трехсторонний телемост с писателем Мо Янем пройдет в рамках фестиваля китайской культуры в Пскове

Трехсторонний телемост с автором романа «Лягушки» Мо Янем организуют в рамках фестиваля китайской культуры «Мо Янь Фест» в Пскове. Об этом сообщил арт-директор Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Пронин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мо Янь подтвердил проведение трехстороннего телемоста видеописьмом, которое мы покажем сегодня на открытии фестиваля», – поделился новостью арт-директор театра.

По словам гостя студии, на второй стороне телемоста будет Михаил Пиотровский, который является не только директором Эрмитажа, но и деканом Восточного факультета Санкт-Петербургского университета. И третьей стороной телемоста станет Псковский театр драмы имени Пушкина в лице художественного руководителя Псковского театра драмы, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева, арт-директора Псковского театра драмы, автора инсценировки романа «Лягушки» Андрея Пронина.

«Мо Янь фест» – фестиваль, посвященный творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня, пройдет в Псковском театре драмы с 6 по 11 декабря. Псковский театр драмы – первый театр в России, где появилась сценическая версия знаменитого романа Мо Яня «Лягушки».