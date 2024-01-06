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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Разговор коснется III Музыкального фестиваля Валерия Халилова «Россия - навсегда великая страна», который в этом году будет посвящен 140-летию русского военного дирижера и композитора Василия Агапкина.

В общей сложности в фестивале примут участие 48 городов, где пройдут концерты оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов. О том, как в фестивале будет участвовать Псков, сегодня в студии расскажут директор Псковской областной филармонии Марина Николаева и дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Верховен. Ведущий - Артем Татаренко.

Трансляция завершена.