Дуэт органа и барочной виолончели выступит 13 июня в Пскове

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Время и вечность» состоится в субботу, 13 июня, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступят лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Алексей Шевченко на органе и лауреат международных конкурсов Александр Листратов на барочной виолончели.

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Жана-Батиста Барьера и Хью Блэра.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.