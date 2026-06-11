Музей-заповедник «Изборск» опубликовал режим работы касс крепости во время «Исаборга» 

В выходные дни, 12 и 13 июня, кассы Изборской крепости будут работать с 09:00 до 20:00, а музейное кафе «Блинная» — с 10:00 до 20:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

Афиша и фото предоставлены пресс-службой Государственного музея-заповедника «Изборск»

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» будет Изборске с 12 по 14 июня.

В программе различные мастер-классы по историческим ремеслам, военные сражения, соревнования по метанию сулиц, женская эстафета по русским сказкам среди участниц, тренировка к военной игре «Живая дальдоза» и турнир по тавлеям, будут работать исторический торг, лучный тир, а также для реконструкторов будет проходить археологический квест по Изборско-Мальской долине и многое другое.

Также в рамках фестиваля состоится «Исторический лекториум», где работники музея, научные сотрудники и исследователи выступят со своими докладами.