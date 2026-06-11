Автор романа «Лягушки» посетил одноименный спектакль псковского театра в Москве

Московские гастроли труппы Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина в Театре на Таганке 10 июня продолжил спектакль Никиты Кобелева «Лягушки» — это первая в мире постановка романа современного китайского классика, нобелевского лауреата Мо Яня. Большой честью стал визит автора на спектакль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии и видео: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина

Театр преподнес Мо Яню сувениры, созданные к 120-летию Псковского театра драмы, — картину авторства Александра Стройло с видами псковской природы и предметы с символикой театра.

Эпическая драма художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева «Лягушки» — первая в России и мире постановка одного из главных произведений живого классика китайской литературы, нобелевского лауреата Мо Яня.

Спектакль — восьмикратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» (2023): «Лучший спектакль в драме. Большая форма», «Лучшая работа режиссера» (Никита Кобелев), «Лучшая женская роль» (Линда Ахметзянова), «Лучшая мужская роль» (Сергей Скобелев), «Лучшая мужская роль второго плана» (Денис Кугай), «Лучшая работа художника» (Нана Абдрашитова), «Лучшая работа художника по костюмам» (Нана Абдрашитова), «Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин).

Спектакль «Лягушки» - участник XXXIII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (2023), XV Международного театрального фестиваля «Александринский» (2024). Показ пройдет на Новой сцене 12 июня.

Напомним, «Большие гастроли» Псковского театра драмы в Москве продлятся до 14 июня.