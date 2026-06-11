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О мельнике да зуёвском барине: ко Дню России в «Михайловском» подготовили программы о народной культуре

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Важное место в четырёхдневной афише празднования Дня России в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» занимают программы, экскурсии и занятия, посвящённые истории народной культуры.

 
Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, череду таких событий 12 июня откроет музейное занятие «Пряла и ткала, весь дом одевала», в ходе которого гостей познакомят с азами работы на старинном ткацком стане. На следующий день, 13 июня, посетителей Пушкинского заповедника ждут на костюмированных экскурсиях «Крестьянская доля на широком поле» и «В гостях у мельника». В этот же день все желающие смогут прокатиться на телеге, запряжённой славной, покладистой белой лошадкой, от Бугрова до самого Михайловского и послушать разговорчивых «местных крестьянок», которые ещё от своих дедов-прадедов знают, каким был «михайловский барин Ляксандра Сергэич». В качестве названия для этой программы в музее выбрали пушкинскую строку: «Катит по-прежнему телега». А в воскресенье, 14 июня, гости «Михайловского» смогут побывать на одном из самых популярных и наиболее востребованных музейных интерактивов — фольклорной программе «Деревенский Пушкин». «Сценарий «Деревенского Пушкина», — рассказали в заповеднике, — написан по воспоминаниям крестьян о “зуёвском барине Ляксандре Сяргэиче“ и богато расцвечен как стихами Пушкина, так и старинными псковскими песнями, инструментальными наигрышами, другим этнографическим материалом, постоянно варьирующимся. В основе своей эта программа была разработана более десяти лет назад, но и по сей день пользуется особым спросом у туристов».

Напомним, что афиша праздника в этом году включает и несколько музейных премьер.

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Подробности обо всех этих событиях (место проведения, расписание сеансов, возрастные рекомендации) можно уточнить на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» или по телефонам экскурсионной службы учреждения.

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