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«Беседка»: О концерте «Россия - навсегда великая страна». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 января. Разговор пошел о концерте «Россия - навсегда великая страна» в рамках III Музыкального фестиваля, посвященного 140-летию русского военного дирижера и композитора Василия Агапкина.

В общей сложности в фестивале примут участие 48 городов, где пройдут концерты оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов. О том, как в фестивале будет участвовать Псков, рассказали директор Псковской областной филармонии Марина Николаева и дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Верховен. Ведущий - Артем Татаренко.