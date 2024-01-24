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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Псковском брасс-фестивале

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Пскове стартовал I Международный брасс-фестиваль — российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов. В чем его задумка, какова программа и участники? Кто и чему учит молодых музыкантов в арт-резиденции?

Об этом и многом другом расскажут художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук фестиваля Алексей Репников; солист Михайловского театра Михаил Хасин и китайский музыкант из Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Ли Минцзе.

Трансляция завершена.