Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Псковском брасс-фестивале

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Пскове стартовал I Международный брасс-фестиваль — российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов. В чем его задумка, какова программа и участники? Кто и чему учит молодых музыкантов в арт-резиденции?
Об этом и многом другом расскажут художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук фестиваля Алексей Репников; солист Михайловского театра Михаил Хасин и китайский музыкант из Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Ли Минцзе.
Трансляция завершена.