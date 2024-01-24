Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 24.01.2024 11:430 Первый международный брасс-фестиваль стартовал в Пскове 24.01.2024 21:000 Михаил Хасин рассказал о необходимости общения с иностранными студентами на «музыкальном языке» 24.01.2024 20:310 «Беседка»: Псковский брасс-фестиваль с китайским акцентом. ВИДЕО 24.01.2024 20:000 Музыкант из Китая Минцзе Ли: Псков – красивый город 24.01.2024 19:000 Алексей Репников: Псков может стать арт-резиденцией для молодежи в России 24.01.2024 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Псковском брасс-фестивале
Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Псковском брасс-фестивале

24.01.2024 18:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Пскове стартовал I Международный брасс-фестиваль — российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов. В чем его задумка, какова программа и участники? Кто и чему учит молодых музыкантов в арт-резиденции?

Об этом и многом другом расскажут художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук фестиваля Алексей Репников; солист Михайловского театра Михаил Хасин и китайский музыкант из Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Ли Минцзе.

Трансляция завершена.

Теги: #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
24.01.2024, 21:000 Михаил Хасин рассказал о необходимости общения с иностранными студентами на «музыкальном языке» 24.01.2024, 20:310 «Беседка»: Псковский брасс-фестиваль с китайским акцентом. ВИДЕО 24.01.2024, 20:000 Музыкант из Китая Минцзе Ли: Псков – красивый город 24.01.2024, 19:000 Алексей Репников: Псков может стать арт-резиденцией для молодежи в России
24.01.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Псковском брасс-фестивале 24.01.2024, 17:500 Опубликована программа первого международного брасс-фестиваля в Пскове 24.01.2024, 11:430 Первый международный брасс-фестиваль стартовал в Пскове 23.01.2024, 15:324 Скудоумие или свобода творчества: обязательны ли традиционные ценности в спектаклях?
22.01.2024, 12:280 «Культурные выходные» пройдут в Пушкиногорском районе 19.01.2024, 17:300 «Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму. ВИДЕО 19.01.2024, 16:420 О декорациях и музыкальном сопровождении спектакля «Мой не мой» рассказали артисты Псковского театра драмы  19.01.2024, 16:100 Героиню спектакля «Мой не мой» описала артистка Псковского театра драмы 
19.01.2024, 14:474 Ксения Чехова об особенностях спектакля «Мой не мой»: Нецензурная лексика будет 19.01.2024, 13:510 Ксения Чехова о спектакле «Мой не мой»: Мы многое изменили в ходе репетиций 19.01.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о премьере спектакля «Мой не мой» 19.01.2024, 11:140 «Песни наших родителей» прозвучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря
18.01.2024, 20:400 Детскую программу с оркестром организуют в псковской филармонии 8 февраля 18.01.2024, 15:490 Опубликована программа концерта в исполнении псковского оркестра «Россия – навсегда великая страна» 16.01.2024, 20:500 Более 30 тысяч человек посетили новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей 15.01.2024, 17:110 «Беседка»: О концерте «Россия - навсегда великая страна». ВИДЕО
15.01.2024, 15:160 «Ленинградская» симфония и брасс-концерт прозвучат в Пскове 15.01.2024, 14:360 Алексей Верховен: Аудитория концерта «Россия - навсегда великая страна» может быть самой разнообразной 15.01.2024, 13:360 Марина Николаева: Концерт «Россия - навсегда великая страна» – замечательный повод собраться вместе с семьей 15.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна»
13.01.2024, 16:400 Новогодний парк «Сказочный лес» будет работать в Пскове до 15 января 12.01.2024, 19:400 «Ленинградская» симфония Шостаковича прозвучит в Пскове 28 января  12.01.2024, 17:410 Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с симфоническим оркестром пройдет в Пскове 12.01.2024, 14:570 Черную комедию великолукского театра покажут на всероссийском фестивале
10.01.2024, 15:390 На выставке-форуме «Россия» пройдут Дни заповедных территорий 09.01.2024, 18:270 Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове 09.01.2024, 17:500 Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам 06.01.2024, 21:101 Международный фестиваль медных духовых инструментов пройдет в Пскове
05.01.2024, 13:460 Спектакль Псковского театра драмы перенесен из-за болезни музыканта 29.12.2023, 21:200 Джазовый концерт «Рождество в Бразилии» состоится в Пскове 29.12.2023, 20:200 Постановку «Ванька-мечтатель» покажут в псковской филармонии 29.12.2023, 18:450 «Ленинградская симфония» прозвучит в Пскове
29.12.2023, 17:400 «Новогоднее космическое приключение» показывают в псковском театре кукол 29.12.2023, 16:210 Итоги и планы работы Театрально-концертной дирекции Псковской области 29.12.2023, 16:080 Концерт «Россия — навсегда великая страна» пройдет в Пскове 29.12.2023, 14:420 «Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области. ВИДЕО
29.12.2023, 14:130 420 спектаклей показал Псковский театр драмы в 2023 году 29.12.2023, 14:020 Серия видеороликов о знаменитых личностях из Пскова будет выходить в формате shorts 29.12.2023, 13:330 Около 60 млн рублей привлекла Театрально-концертная дирекция для проведения культурных мероприятий в регионе 29.12.2023, 13:100 Классику «Союзмультфильма» покажут в «Сказочном лесу» Пскова
29.12.2023, 12:491 Названа особенность стенда Псковской области на выставке «Россия» 29.12.2023, 12:390 Порядка 300 тысяч зрителей посетили мероприятия Театрально-концертной дирекции региона в этом году 29.12.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о деятельности Театрально-концертной дирекции 28.12.2023, 15:020 Сказку «Бременские музыканты» покажут в Псковской областной филармонии
28.12.2023, 14:190 Концерт Натальи Александровой и ансамбля «Псков» состоится в областном центре 28.12.2023, 13:160 Две новогодние акции пройдут в стенах Псковского театра драмы в праздничные дни  27.12.2023, 15:210 Театр драмы в Пскове анонсировал афишу на февраль и старт продаж на новый спектакль  27.12.2023, 10:051 Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»
25.12.2023, 16:360 «Сказочный лес» в парке Строителей в Пскове можно посетить до 15 января  25.12.2023, 12:220 Опубликована новогодняя афиша Псковского театра драмы: 53 спектакля покажет театр зрителям 21.12.2023, 15:150 Театр драмы в Пскове вносит изменения в репертуар из-за болезни артиста 20.12.2023, 16:170 Путешествие на двоих в Псковскую область можно выиграть на выставке «Россия»
20.12.2023, 15:260 В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине 20.12.2023, 14:300 День Псковской области на выставке-форуме «Россия». ФОТОРЕПОРТАЖ 20.12.2023, 13:200 Михаил Ведерников: Псковская область – перспективный, динамично развивающийся регион 20.12.2023, 10:050 День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ
19.12.2023, 13:370 Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия» 18.12.2023, 18:150 Избушка на курьих ножках встретит гостей на стенде Псковской области на ВДНХ 17.12.2023, 19:480 Международный фестиваль «Единством сильны» пройдет в Псковской области 17.12.2023, 19:443 Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия»
16.12.2023, 10:430 Выставку «Послание через века» покажет Псковская область на ВДНХ 15.12.2023, 12:100 Ансамбль «Сказ» примет участие в концертной программе Дня Псковской области на выставке «Россия» 15.12.2023, 10:510 «Петрушка и Гитлер» и неизданный Довлатов: чем Псковский театр кукол покорял зрителей 60 лет 13.12.2023, 16:490 Михаил Пиотровский: Постановка «Лягушек» в Пскове – хороший пример установления культурных связей между Россией и Китаем
13.12.2023, 11:592 Милый гость посетил стенд Псковской области на выставке «Россия» 12.12.2023, 19:501 На стенде Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» пройдет День профориентации 12.12.2023, 16:200 В Псковском театре драмы подвели итоги «Мо Янь феста» 11.12.2023, 17:392 Пскович специально приехал на выставку «Россия», чтобы посетить стенд региона
11.12.2023, 09:400 Трехсторонний телемост с писателем Мо Янем состоится 11 декабря 10.12.2023, 17:000 Представлены солисты балета «Щелкунчик» на сцене Псковской филармонии 09.12.2023, 19:380 Концерт группы Skytrust прошел в Пскове. ФОТО 09.12.2023, 10:400 Режиссерская лаборатория по китайской драматургии открылась в Псковском театре драмы
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru