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Государственная академическая симфоническая капелла России выступит в Пскове

Государственная академическая симфоническая капелла России (Москва) под руководством народного артиста России, лауреата государственных премий Валерия Полянского выступит на сцене Псковской областной филармонии на 50-м Фестивале русской музыки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В программе концерта 20 марта - оркестровые произведения Николая Римского-Корсакова. В 2024 году исполнится 180 лет со дня его рождения, и мы не можем пропустить такое событие!» - говорится в анонсе.

21 марта программа концерта представляет собой экскурс в русскую духовную музыку IXX-XX веков, среди которой как классические литургии Иоанна Златоуста П. Чайковского и С. Рахманинова, вокальная музыка В. Калинникова и С. Танеева, так и духовные сочинения конца XX века.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.