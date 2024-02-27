Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о 50-м Фестивале русской музыки

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостья студии - директор Псковской областной филармонии Марина Николаева.

Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ней о предстоящем 50-м Фестивале русской музыки, посвященном композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, о проекте «Детская филармония», о летних музыкальных фестивалях, которые пройдут в Пскове, и на другие актуальные темы, связанные с деятельностью филармонии.