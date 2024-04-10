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Фестиваль «Мелодии Победы» пройдет в Пскове на майских праздниках

Фестиваль «Мелодии Победы» пройдет в Пскове с 8 по 10 мая, рассказали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Совместно с центром народного творчества готовим фестиваль "Мелодии Победы". Сегодня-завтра должны утвердить программу. Это трогательный красивый музыкальный фестиваль. В формате живой музыки, живого звука. Гитара, вокал, песни военных лет, песни бардов», - сообщила Татьяна Мартынова.

Фестиваль пройдет в парке Строителей в вечернее время. Вход свободный.