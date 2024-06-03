Алексей Репников – о фестивале «На страже мира»: Будет много воинствующей музыки

Лучшая отечественная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и молодых солистов Культурного центра Елены Образцовой прозвучит на музыкальном фестивале «На страже мира. Изборская крепость». Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июня.
«Любой человек найдет для себя приятные эмоции и откроет что-то новое», - добавила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева. По ее мнению, такие мероприятия могут увлечь слушателя в мир классической музыки.
Фестиваль пройдет на территории Изборской крепости 12 июня, начало в 20:00. Проект станет продолжением фестивалей на горе Соколиха и в деревне Самолва у подножия памятников Александру Невскому и фестиваля «Эхо старой крепости» в Гдове.