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Михаил Ведерников: Пушкин — это живое творчество

Фрагменты из опер, написанных на пушкинские сюжеты, включил в программу своего выступления на LVIII Всероссийском Пушкинском празднике поэзии в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» симфонический оркестр Мариинского театра.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, со сцены в Михайловском прозвучала каватина Людмилы и увертюра к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, арии Елецкого и Германна из «Пиковой дамы» П.И. Чайковского, несколько фрагментов, в том числе Полонез и заключительная сцена — объяснение Татьяны и Онегина из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, многое другое в исполнении артистов театра, лауреатов международных конкурсов Екатерины Савенковой, Анатолия Михайлова, Яромира Низамутдинова и Екатерины Гончаровой. За дирижёрским пультом стоял лауреат международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С.В. Рахманинова Гурген Петросян.

В музее также рассказали, что перед концертом на экран главной сцены на михайловской поляне вывели специальное обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Отметив, что Пушкинский праздник с каждым годом собирает к Александру Сергеевичу всё больше и больше гостей, губернатор подчеркнул, что поэт — это «...не реликвия, не заучивание отдельных строк; Пушкин — это живое творчество».

Также со сцены прозвучало и поздравление в 225-летием А.С. Пушкина, которое прислал в музей руководитель Витебской области, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин. Свои поздравления псковичам, гостям и участникам юбилейных Дней Пушкинской поэзии и русской культуры направили министр просвещения Сергей Кравцов и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Вечером праздник на главной сцене продолжили концертом Варвары Визбор.