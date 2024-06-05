Сцена / Фестивали

По мотивам Пушкина

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области. 8 июня главное действие праздника развернулось на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах. Именно в «Михайловском» 200 лет назад поэт отбывал свою очередную ссылку. Подробнее о фестивале — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Сразу несколько площадок ждало гостей на поляне в эту субботу. На главной сцене для зрителей выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, симфонический оркестр Мариинского театра, а также российская певица Варвара Визбор.

Губернаторский оркестр совместно с режиссёром Екатериной Гаврюшкиной показали зрителям мультсериал «Пушкин и Михайловское». Оркестр и солисты Мариинского театра исполнили фрагменты и арии из опер русских композиторов, написанных на сюжеты Александра Пушкина.

На площадке Литературного салона гостей ждали выступления поэтов, а также спектакль «Три урока русской словесности». Фольклорная сцена была занята выступлениями творческих коллективов из Пскова и Псковской области. Площадка Исторической сцены привлекла внимание зрителей выступлением артиста Гоши Куценко и группы «ГК». На выступлении артистов был аншлаг.

Не обошлось и без праздничных костюмированных шествий по всей территории поляны в «Михайловском».

Вечером гости фестиваля смогли стать участниками спектакля-променада «Цыганы» от театра «Пух и Прах» режиссера Этель Иошпа.

Формат фестиваля позволил каждому присутствующему найти что-то интересное для себя. Дети с интересом наблюдали за кукольным театром, в котором показали взаимоотношения Александра Пушкина со своими современниками.

Любители ручной работы смогли приобрести различные изделия на ярмарке ремесленников, где мастера продавали поделки из глины, бисера, металла, тканей и иных материалов.

Желающие попробовать сделать что-то самостоятельно могли принять участие в мастер-классе.

В зоне трапезы была возможность приобрести свежеприготовленный шашлык, прохладительные напитки, сахарную вату и мороженое с необычными вкусами, например, с сыром.

Каждый гость мог прогуляться по самой усадьбе «Михайловское», посмотреть на дуб, по которому в поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила» ходил Ученый кот. Пройтись по дорожкам, где 200 лет назад гулял поэт. Посмотреть на яблоневый сад и посидеть на скамейках вблизи домов, где проводил свои дни Александр Пушкин.

Любители длинных прогулок могли дойти до «Пушкинской деревни», до которой от «Михайловского» чуть больше километра. В деревне расположилась баннерная выставка с иллюстрациями художников на тему Пушкина.

Также отсюда организован квест «Лукоморье существует?» от режиссера-постановщика, номинанта театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв» Александра Ловянникова. Участники квеста узнают интересные сведения о том, как Александр Пушкин жил до того, как стал известным поэтом, погружаются в атмосферу творческой мастерской великого поэта. Квест проходит на протяжении всех четырех дней.

Гости Дней Пушкинской поэзии и русской культуры отправляли письма и открытки с «Музейной почты» Пушкинского заповедника. Открытки с сюжетами из жизни Пушкина (при их выпуске в «Михайловском» использовали рисунки известного художника Игоря Шаймарданова из фондов музея) отправители подписывали настоящими гусиными перьями, обмакивая их в чернила.

Праздничные мероприятия в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина завершатся спектаклем «Пушкинские плавания» по мотивам сказок поэта. Представление пройдет 9 июня в Дендропарке города Пскова.

Впервые праздник Пушкинской поэзии был проведён в 1899 году, тогда его приурочили к 100-летию поэта. Сегодня же празднования обрели иные масштабы и начали проходить ежегодно.

Александра Мошина