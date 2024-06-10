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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о хоровом фестивале имени Гривского в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Культурная жизнь Псковской области бьет ключом. Не успели отгреметь Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, как уже началась подготовка к Всероссийскому хоровому фестивалю имени Михаила Гривского, который состоится с 14 по 16 июня в Псковском кремле.

Фестиваль посвящен памяти священника, регента Михаила Федоровича Гривского, устроителя первого певческого праздника в России, который прошел в 1911 году в Пскове. В чем важность проведения хорового фестиваля в наши дни? Чем он удивит в этом году и кто в нем примет участие? Как попасть на фестиваль, если пригласительные на него почти закончились? На эти и многие другие вопросы ответят начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

Ведущая - Татьяна Иванова.