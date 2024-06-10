Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 10.06.2024 09:350 Статистические итоги Дней Пушкинской поэзии—2024 подвели в «Михайловском»  11.06.2024 14:360 Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале в Пскове 11.06.2024 14:300 «Беседка»: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского снова в Пскове. ВИДЕО 11.06.2024 12:540 В хоровом фестивале в Пскове примут участие около 15 коллективов 11.06.2024 12:240 «Изумительную сцену» подготовили для Всероссийского хорового фестиваля в Пскове 11.06.2024 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о хоровом фестивале имени Гривского в Пскове
Сцена / Фестивали

Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале в Пскове

11.06.2024 14:36|ПсковКомментариев: 0

Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале имени Михаила Гривского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

«Смелый хоровой проект Palestrina от Академии хорового искусства имени В. С. Попова станет участником Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского. Это невероятно красивый акустический эксперимент. Новый, непривычный взгляд на классику. Звук, проникающий в самое сердце. 15 июня на территории Псковского кремля прозвучат лучшие голоса в сопровождении электронной музыки. 8 роскошных тембров, сливающиеся в симфонии. Коллектив соединяет абсолютно полярные вещи. Этот симбиоз и делает особый и узнаваемый звук», - рассказали в дирекции.

Главный дирижёр — Гадель Абдурахманов.

Коллектив исполнит хит группы Era Аmeno, группы Radiohead Creep, произведения Карла Дженкинса Adiemus и Palladio и др. 

Вход на фестиваль свободный. По пригласительным билетам будут организованы сидячие места. Их можно получить в кассе филармонии.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Теги: #хоровой фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
11.06.2024, 14:360 Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале в Пскове 11.06.2024, 14:300 «Беседка»: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского снова в Пскове. ВИДЕО 11.06.2024, 13:300 Дмитрий Месхиев стал лауреатом премии «Золотой фонд Петербурга» 11.06.2024, 12:540 В хоровом фестивале в Пскове примут участие около 15 коллективов
11.06.2024, 12:240 «Изумительную сцену» подготовили для Всероссийского хорового фестиваля в Пскове 11.06.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о хоровом фестивале имени Гривского в Пскове 10.06.2024, 21:500 СОБЫТИЕ: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. К 225-летию поэта 10.06.2024, 17:110 Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля
10.06.2024, 09:350 Статистические итоги Дней Пушкинской поэзии—2024 подвели в «Михайловском»  09.06.2024, 17:200 Спектакль «Пушкинские плавания» показывают в Дендропарке Пскова. ФОТО 09.06.2024, 16:001 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.06.2024, 14:001 По мотивам Пушкина
09.06.2024, 09:400 Два спектакля покажут на Днях Пушкинской поэзии в последний день фестиваля 08.06.2024, 18:390 Концерты, спектакли и перфомансы сменяют друг друга на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2024, 17:240 Михаил Ведерников: Пушкин — это живое творчество 08.06.2024, 14:400 Пушкинское «Я вас любил…» спел со сцены в «Михайловском» Гоша Куценко
08.06.2024, 12:200 Первые открытки с «Музейной почты» на поляне в «Михайловском» ушли в Белоруссию и Республику Марий-Эл 08.06.2024, 11:200 Вызвать на дуэль Кота учёного могут дети Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском» 08.06.2024, 09:000 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры продолжаются в Псковской области 07.06.2024, 17:390 Ежегодное Пушкинское шествие проходит в Пскове
07.06.2024, 17:240 Более 150 волонтёров принимают участие в Днях Пушкинской поэзии 07.06.2024, 16:320 Сотый показ спектакля «Ионыч» пройдет в Псковском театре драмы 7 июня 07.06.2024, 08:010 Ежегодное шествие и опера «Евгений Онегин» ждут гостей Дней Пушкинской поэзии 7 июня 06.06.2024, 11:110 Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина
05.06.2024, 21:000 «Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость». ВИДЕО 05.06.2024, 20:300 Музыка из «Властелина колец» зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове 05.06.2024, 19:570 Фестиваль «Музыка на воде» вновь пройдет в Пскове 05.06.2024, 19:350 Алексей Репников – о фестивале «На страже мира»: Будет много воинствующей музыки
05.06.2024, 19:320 Форум учителей русского языка и литературы объединит порядка 150 лучших педагогов со всей страны 05.06.2024, 18:540 Марина Николаева: Изборская крепость – идеальное место для фестиваля «На страже мира» 05.06.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о музыкальном фестивале «На страже мира. Изборская крепость» 04.06.2024, 21:510 Дуб — символ Пушкинских праздников поэзии готовятся торжественно представить гостям «Михайловского»
04.06.2024, 17:440 Экологи и краеведы приедут в Печоры для оттачивания профессионального мастерства 04.06.2024, 17:430 Поляну в Михайловском обрабатывают от насекомых - Дмитрий Волхонов 04.06.2024, 17:370 Около 50 тысяч участников ожидается на Днях Пушкинской Поэзии - Ольга Тимофеева 04.06.2024, 17:110 Порядка 150 педагогов примут участие в форуме учителей в рамках Дней Пушкинской поэзии
04.06.2024, 16:230 Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева 04.06.2024, 12:250 Шоу-оркестр из Петербурга выступит на Днях Пушкинской поэзии 04.06.2024, 09:360 Фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдет в Псковской области 03.06.2024, 18:000 Онлайн-кинолекторий начинает свою работу в рамках фестиваля «Западные ворота»
03.06.2024, 17:441 Фестиваль «Другое искусство» завершился в Пскове 03.06.2024, 13:410 Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове 01.06.2024, 18:040 Концерт рок-группы «Аффинаж» в Пскове задерживается из-за ливня 01.06.2024, 12:480 Бесплатные автобусы доставят зрителей на концерт «Воздух джаз» в Пскове
31.05.2024, 13:280 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове 31.05.2024, 13:120 Спектакль «Постой, паровоз!» в псковском театре перенесли на 11 июня 30.05.2024, 21:000 Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство» 30.05.2024, 20:410 Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове
30.05.2024, 20:130 Спектакль о пакетике представили в Псковском театре драмы 30.05.2024, 19:210 Фотовыставка о прошедших событиях фестиваля «Другое искусство» открылась в Пскове  30.05.2024, 19:030 Выставка репродукций в технике батик открылась в Пскове 30.05.2024, 18:440 Уличный спектакль детей с особенностями представили в Пскове 
30.05.2024, 18:370 Ярмарка ремесленников с ограниченными возможностями открылась в Пскове  30.05.2024, 15:010 «Блогерши» и «работяги» появятся в спектакле «Стрекоза и муравей» в Пскове 30.05.2024, 14:530 Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2024, 13:250 Юрий Кузнецов: Показ кино на большом экране - особенность фестиваля «Другое искусство» в этом году
30.05.2024, 13:190 Опера «Евгений Онегин» прозвучит на главной сцене в Михайловском 7 июня 30.05.2024, 12:580 Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» позволяет объединять людей с разными особенностями 30.05.2024, 12:360 Сюрпризы ждут зрителей на уличном спектакле в Детском парке Пскова 30.05.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве»
30.05.2024, 09:430 Фестиваль «Другое искусство» стартует в Пскове 30.05.2024, 07:200 Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 29.05.2024, 21:490 Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня 29.05.2024, 18:510 Драму «Царь Иудейский» покажут в Псковской областной филармонии
29.05.2024, 15:030 Уличное представление и спектакль пройдут в Пскове 30 мая 29.05.2024, 12:260 Три дня чистого искусства 28.05.2024, 17:510 Посвященные Пушкину работы скульпторов можно будет увидеть на арт-прогулке в Пушкинских Горах 28.05.2024, 15:540 Квест «Лукоморье существует?» пройдет в Пушкинских Горах
28.05.2024, 14:470 Стартовал прием заявок на конкурс «КиноСТАРТ» на фестивале «Западные ворота» 28.05.2024, 12:210 Осознать, понять и спеть 28.05.2024, 12:100 Рок-группа «Овощи» и «У театра» Екатерины Мигицко выступят на фестивале в Пскове 27.05.2024, 16:450 Молодой артист из Оренбурга вошел в труппу великолукского театра
27.05.2024, 15:520 Билеты на спектакль на плотах можно получить в Псковской областной филармонии с 28 мая 27.05.2024, 13:180 Фестиваль «Моя еда» в Пскове посетили около шести тысяч человек 27.05.2024, 09:410 СОБЫТИЕ: Гастрономический фестиваль «Моя еда-2024» 25.05.2024, 19:340 В Пскове определен чемпион по скоростному поеданию пельменей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru