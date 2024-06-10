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Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале в Пскове

Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале имени Михаила Гривского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

«Смелый хоровой проект Palestrina от Академии хорового искусства имени В. С. Попова станет участником Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского. Это невероятно красивый акустический эксперимент. Новый, непривычный взгляд на классику. Звук, проникающий в самое сердце. 15 июня на территории Псковского кремля прозвучат лучшие голоса в сопровождении электронной музыки. 8 роскошных тембров, сливающиеся в симфонии. Коллектив соединяет абсолютно полярные вещи. Этот симбиоз и делает особый и узнаваемый звук», - рассказали в дирекции.

Главный дирижёр — Гадель Абдурахманов.

Коллектив исполнит хит группы Era Аmeno, группы Radiohead Creep, произведения Карла Дженкинса Adiemus и Palladio и др.

Вход на фестиваль свободный. По пригласительным билетам будут организованы сидячие места. Их можно получить в кассе филармонии.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.