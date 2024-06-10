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«Величие пространства впечатляет»: сцену для хорового фестиваля поставили в Псковском кремле

Завершён монтаж сцены для Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского в Псковском кремле. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Величие сценического пространства впечатляет! Уже завтра в 19.00 здесь соберутся лучшие хоровые коллективы. Каждый день фестиваля будет не похож на предыдущий! Поэтому рекомендуем посетить фестиваль во все три дня, тем более, что вход свободный, и вы можете расположиться на уютной поляне со своим стульчиком или пледом», - пригласили псковичей в ТКД.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Ранее сообщалось, что около 15 коллективов примут участие во Всероссийском хоровом фестивале имени Михаила Гривского в Пскове.