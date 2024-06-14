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Опубликована программа хорового фестиваля имени Гривского в Псковском кремле

Опубликована программа Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского, который пройдет в Псковском кремле 14-16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На протяжении трёх дней на масштабной сцене, расположенной в северной части Псковского кремля, хоровые коллективы из Москвы, Омска и Пскова будут удивлять зрителей своими певческими программами. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться прекрасными голосами и неповторимой атмосферой музыкального праздника!» - пригласили в ТКД.

Начало в 19:00. Вход свободный. Для удобства лучше взять с собой пледы или стульчики.

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Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.