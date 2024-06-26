Сцена / Фестивали

Заключительный день фестиваля «Виноград» пройдет в Пскове

В воскресенье, 30 июня, в Пскове пройдет заключительный день эногастрономического фестиваля «Виноград». Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах, послушать музыкантов, увидеть спектакли, фильмы и выступление фокусника, принять участие в играх и спортивно-развлекательных мероприятиях.

Напомним, ярмарка проходит с 21 по 30 июня. На фестивале можно продегустировать российские напитки, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку. Представлены более 40 брендов Кубани, Кавказа, Крыма и Дона. Ярмарка проходит в Финском парке, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Смотрите также Более 60 тысяч человек уже посетили фестиваль «Виноград» в Пскове

Ознакомиться с программой на каждый день и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале представлены в том числе и безалкогольные напитки.