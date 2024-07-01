Сцена / Фестивали

Дмитрий Певцов и его оркестр исполнят музыкальные шедевры советского кино в Псковской филармонии

Дмитрий Певцов и его оркестр исполнят музыкальные шедевры советского кино в Псковской филармонии 6 июля в 17.00 в рамках V кинофестиваля «Западные ворота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Певцовъ оркестр» – высокопрофессиональный музыкальный коллектив, существующий более 10 лет, в составе которого яркие музыканты, способные решить практически любую творческую задачу.

«Поставленные лидером оркестра Дмитрием Певцовым задачи сложны в реализации: песни Владимира Высоцкого, Микаэла Таривердиева и многих других выдающихся советских композиторов и поэтов должны звучать современно, ярко, убедительно как для старших поколений, так и для молодежи», – рассказали в ТКД.

На концертах может использоваться только живой звук. Основой оркестра становится рок-группа, дополненная симфоническими, джазовыми и народными инструментами.