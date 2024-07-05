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Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдет в Усвятском районе 13 июля

Фольклорный фестиваль «Знак русского», посвященный купальским традициям, пройдет в деревне Церковище Усвятского района 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Праздничные гуляния традиционно развернутся на поляне перед домом известной усвятской певицы Ольги Сергеевой. Гостем фестиваля в этом году выступит исполнительница русских народных песен, романсов и авторской песни, композитор, заслуженная

артистка РФ - Евгения Смольянинова. Начало программы – 11:30.

А 6 июля в 16:00 Псковский областной центр народного творчества проведет мастер-класс по плетению венков из трав и цветов, для всех желающих. Участники смогут создать традиционные купальские венки, проявив фантазию и умение. Для создания венка понадобятся свежие луговые цветы с длинными и гибкими стеблями: ромашки, одуванчики, васильки или клевер. Мастер-класс пройдет по адресу: улица Некрасова, 10, в здании Псковского областного центра народного творчества. Участие – бесплатное.