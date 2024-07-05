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Концерт Дмитрия Певцова в Пскове пройдет с аншлагом

В субботу, 6 июля, во время кинофестиваля «Западные ворота», открывшегося накануне в Пскове, в большом концертном зале местной филармонии выступит актер театра и кино Дмитрий Певцов и музыкальный коллектив «Певцовъ-оркестр» с программой «Музыкальные шедевры советского кино». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей выступление пройдет с аншлагом, настоящий момент свободных мест в зале не осталось.

Дмитрий Певцов всенародно известен как актер, но в рамках проекта он раскрылся как яркий профессиональный эстрадный певец с тембрально богатым голосом, тонким пониманием исполняемого материала, харизматичной подачей, убедительной сценической пластикой. Его умение держать внимание зала стало ещё совершеннее за многие годы певческой концертной практики: он тонко взаимодействует с музыкантами на сцене, добиваясь наиболее убедительного звучания достаточно сложных по аранжировке произведений.

«Певцовъ-оркестр» – высокопрофессиональный музыкальный коллектив, существующий более 10 лет, в составе которого яркие музыканты, способные решить практически любую творческую задачу. Музыканты разной специализации сплотились вокруг харизматичного певца и актера Дмитрия Певцова, полностью разделяя и поддерживая его концепцию оркестра, репертуарные предпочтения и представления о том, как должны звучать предложенные им песни. Поставленные лидером оркестра задачи сложны в реализации: песни Вдадимира Высоцкого, Микаэла Таривердиева и многих других выдающихся советских композиторов и поэтов должны звучать современно, ярко, убедительно как для старших поколений, так и для молодежи. На концертах может использоваться только живой звук. И при этом не должно теряться присущее советской песне богатство аранжировок, сочетающееся с последними достижениями популярной музыки. Соответственно, основой оркестра становится рок-группа, дополненная симфоническими, джазовыми и народными инструментами.