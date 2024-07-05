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Иван Болотников: кино дает возможность прожить сотни жизней

На международном кинофестивале «Западные ворота», проходящем в эти дни в Пскове, состоялась встреча с режиссёром и продюсером Иваном Болотниковым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В креативном пространстве «Loft» 6 июля в он рассказал о своём творческом пути, поделился размышлениями о современном кино, а также ответил на вопросы зрителей.

Иван Болотников является режиссёром документальных и игровых фильмов, в частности, картин «Пальмира» и «Велга». Кино увлекало его с детства, именно поэтому он относится к нему с большим трепетом и любовью, рассказал он на встрече.

«Каждый фильм, каждый проект – это открытие чего-то совершенно нового. Страшно интересно, потому что благодаря кинематографу ты за свою жизнь можешь прожить десятки, сотни других жизней», - поделился кинематографист своими рассуждениями о смысле профессии режиссёра.

Сейчас Иван Болотников активно занимается продюсерской деятельностью и признаётся, что «времени на себя, как на режиссёра, не хватает». Самым успешным проектом, в котором он выступил в качестве продюсера, стал фильм «Не хороните меня без Ивана». Картина вызвала большой интерес у зрителей и должна была быть номинирована на кинофестивале в Торонто.

Фильм основан на реальной истории о якуте Степане Бересековом, который страдал от тяжкого недуга: впадал в летаргический сон, который сложно было отличить от реальной смерти. Режиссёр фильма – Любовь Борисова. В её интерпретации главный герой впадал в летаргический сон от красоты этого мира. Иван Болотников рассказал, что именно поэтому и захотел принять участие в создании проекта:

«Мне понравилось, что эта мысль довольно простая, но она очень точно описывает насколько удивителен наш мир».

Кинематографист уже не первый раз принимает участие в кинофестивале «Западные ворота». Псков он считает уникальным городом и рассказывает, что незадолго до встречи со зрителями в очередной раз посетил Изборск и полюбовался его пейзажами.

Напомним, что кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове уже в пятый раз с 5 по 7 июля.