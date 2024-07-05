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Фильм «Она танцует» получил главный приз фестиваля «Западные ворота»

Главный приз в международном конкурсе полнометражных фильмов «Западные ворота» получил фильм «Она танцует». V Международный кинофестиваль «Западные ворота» закрылся в Пскове сегодня, 7 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За три дня организаторы представили около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также могли принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.

Более 8 тысяч человек посетили мероприятия в рамках фестиваля «Западные ворота». Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин объявил победителей и призеров конкурсной программы «Кино-Старт».

«Было приятно увидеть качественный рост качества работ из года в год. Победитель - это всегда интрига», — сказал он.

В конкурсе «Кино-Старт» приз губернатора Псковской области получил игровой короткометражный фильм «Сквозь века» режиссера Дарьи Парфеновой, диплом вручили фильму «Красуха "Мертвые и живые"».

Также он вручил внеконкурсный приз за вклад в кинематограф «Жизнь в кино» Елене Цыплаковой. «У вас чудесный город, чудесный фестиваль. Я очень тронута таким вниманием. Чудесные зрители, добрые слова, я все это беру с собой», — сказала она.

Приз за женскую роль получила исполнительница главной роли в фильме «Она танцует» Анастасия Волынская.

Также отметили фильм «Дитя небес».

В конкурсную программу МКФ входили шесть новых фильмов из Китая, Монголии, Киргизии, Греции, Беларуси и России. А в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана и России.

Специальный приз жюри фестиваля получил фильм «Нить жизни».

Оценивало фильмы профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выбрали путем зрительского голосования.

Приз «Хранители памяти» присвоили документальному фильму «Я иду домой», почетным дипломом отметили фильм «Несломленный музей». Приз зрительских симпатий в программе «До 16 и старше» представители детского жюри вручили фильму «Мухадракон».

Приз жюри в номинации «Конкурс короткометражных фильмов» получила картина «Сын», посвященная трудным отношениям отца и сына, которые сблизились благодаря русской литературе.

Также приз получил фильм «Шоссе энтузиастов».

Дипломами в конкурсе короткометражных фильмов отметили кинокартины «Бабки» и «Достаточно яркая машина». Главный приз в международном конкурсе полнометражных фильмов «Западные ворота» получил фильм «Она танцует».

Также в программе в рамках фестиваля были открыты 13 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Отметим, что следующий фестиваль станет четырехдневным.