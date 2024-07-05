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Фестиваль «Музыка на воде» в пятый раз состоится в Пскове

Летний фестиваль «Музыка на воде», в рамках которого состоятся два концерта под открытым небом в дендропарке рядом со Спасо-Преображенским Мирожским монастырем, пройдет в Пскове 16-17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В первый день фестиваля «Музыка на воде» зрителей ждет погружение в атмосферу XIX-начала ХХ веков – одной из самых ярких эпох в истории русской культуры. В программе концерта – всемирно известная музыка Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Стравинского. Событием вечера также станет выступление солистов Большого театра - Анны Нечаевой (сопрано) и Александра Краснова (баритон).

Второй день фестиваля будет посвящен французской музыке. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит вместе с ведущими солистами Мариинского театра - Ольгой Пудовой (сопрано), Цветаной Омельчук (меццо-сопрано), Денисом Беганским (баритон). В программе - роскошная музыка Жоржа Бизе, Жуля Массне, Клода Дебюсси, Мориса Равеля.