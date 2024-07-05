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Звёзды российского балета приедут на фестиваль в Пушкиногорье

Мероприятия в рамках проекта «Фестиваль балета под звездой Геннадия Селюцкого» состоятся в Пушкинских Горах с 1 по 12 августа. Гостей приглашают посетить концерты, фотовыставку, показ фильмов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Источник изображений: группа «ВКонтакте» «Фестиваля балета под звездой Геннадия Селюцкого»

Фестиваль посвящен памяти выдающегося артиста и педагога-репетитора Мариинского театра, профессора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Селюцкого. Главными событиями станут концерты на сцене научно-культурного центра.

10 августа в 18.00 в концерте «Дети для детей» примут участие ученики балетных школ различных городов РФ. В спектакль войдут одноактный балет «Кукольный дом» на музыку Ж. Байера и концертное отделение, в котором будут исполнены танцы из мирового классического репертуара и номера, поставленные специально для зрителей Пушкиногорья. Юные зрители смогут окунуться в сказочную атмосферу театра, а взрослая аудитория оценить мастерство участников, заметили организаторы.

11 августа в 18.00 состоится Гала-концерт, в котором примут участие более десяти ведущих солистов из Мариинского, Михайловского и других академических театров РФ. В концерте примут участие народные и заслуженные артисты – «звёзды» российского балета, такие как Ю. Махалина, Е. Иванченко, Е. Коновалов, Э. Латыпов, А. Касьяненко, А. Смирнова, А. Никольская. Будут исполнены дуэты, сольные номера из мирового классического репертуара, характерные танцы из балетов, современные постановки. Зрители смогут увидеть фрагменты из балетов «Легенда о любви», «Баядерка», «Дон-Кихот», «Спартак».

10 и 11 августа в 15.00 в малом зале НКЦ пройдут показы фильмов из цикла «Легенды балета». Новые серии об исторических фигурах русского балетного театра производства студии «Телеинвест» были созданы при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках кинопоказа пройдут творческие встречи со звёздами балета – участниками Гала-концерта, которые проведёт Иннокентий Иванов, известный российский журналист и создатель фильмов. Зрители смогут познакомиться с артистами воочию и задать интересующие их вопросы. Вход свободный.

4-11 августа в большом холле НКЦ откроется фотовыставка «Ученик. Артист. Учитель», посвящённая творчеству Геннадия Селюцкого и его учеников по академии и театру. Вход свободный.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.