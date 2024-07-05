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«Биртман» и «Капитан Смоллетт» выступят на гдовском фестивале «Наше море»

Фестиваль «Наше море» пройдет в Гдове с 2 по 4 августа. Для гостей готовят обширную программу, которая включает в том числе выступления артистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гдов готовится встречать гостей на летнем фестивале «Наше море». Здесь пройдут соревнования по пляжному волейболу, на пляже будут расположены сапборды и качели в озере, развлекательно-интерактивная площадка для детей, ярмарка крафтовой продукции, деревянный городок игр.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Запланированы выступления групп «Запрещенные барабанщики», «Кирпичи», Mesch!, «Сатисфаер», «Лиза Матрешка», «Капитан Смоллетт», «Вальяж», Shambala Duo, Jellyfish-Mountain, коллектива «Биртман». Завершит фестиваль танцевальный марафон «Солнце в зените».

По многочисленным просьбам, в этом году организована зона кемпинга в формате палаточного города. Фестиваль проходит по адресу: город Гдов, берег Чудского озера. Вход бесплатный.

Мероприятие организовано Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».