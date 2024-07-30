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Фестиваль «Наше море» стартовал на берегу Чудского озера

Фестиваль «Наше море» стартовал в Псковской области. Сотни гостей из разных муниципальных образований и других регионов страны собрались на берегу Чудского озера в Гдовском районе, чтобы отдохнуть и насладиться природой края, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Напомним, организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу.

Со 2 по 4 августа в Гдове на главной сцене пройдут зажигательные музыкальные вечера с именитыми артистами. На фестивале выступят «Запрещенные барабанщики», группа «Кирпичи», коллектив «Биртман», группа «Mesch!», группа «Сатисфаер», а также псковские коллективы — группа «Лиза Матрешка», «Капитан Смоллет», «Вальяж», Shambala Duo, Jellyfish-Mountain.

Завершит фестиваль танцевальный марафон «СОЛНЦЕВЗЕНИТЕ». Пляжная зона объединит участников и болельщиков соревнований по пляжному волейболу. Кроме того, здесь можно будет выйти на воду на сапбордах или покататься на больших качелях. В секторе детских развлечений можно будет сыграть в деревянные игры, а также посмотреть мультфильмы на большом экране — состоятся показы кинолент XI Фестиваля уличного кино.

3 и 4 августа состоится соревнование по пляжному волейболу.

Также на фестивале будет работать зона ярмарки и фудкорта. На живописном берегу Чудского озера развернется настоящая кухня под открытым небом. По многочисленным просьбам в этом году организована зона кемпинга в формате палаточного города. Вход свободный.

Фестиваль «Наше море» организован Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».