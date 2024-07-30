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«Просто разрыв!»: группа «Биртман» выступила на фестивале «Наше море» в Гдове

Группа «Биртман» выступила на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 2 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Поклонники не верили своим глазам, когда узнали, что группа "Биртман" приедет на фестиваль "Наше море"! Нетерпеливо ждали этот день — день открытия фестиваля, и он наконец настал! Сегодня "Биртман" зажигали на сцене, и мы уверены, что группа обрела множество новых фанатов. Это был просто разрыв!» - поделились в ТКД.

Напомним, с 2 по 4 августа в Гдове на главной сцене проходят зажигательные музыкальные вечера с именитыми артистами. На фестивале выступают «Запрещенные барабанщики», группы «Кирпичи», «Mesch!», «Биртман», «Сатисфаер», а также псковские коллективы — группа «Лиза Матрешка», «Капитан Смоллет», «Вальяж», Shambala Duo, Jellyfish-Mountain.