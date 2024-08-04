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Фестиваль «Молочные реки, кисельные берега» проходит в Печорском округе

Четвертый ремесленный фестиваль-ярмарка «Молочные реки, кисельные берега» проходит в деревне Сорокино («Хлебный хутор») в Печорском муниципальном округе на этих выходных, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для любителей рукоделия утром проводились мастер-классы по лепке из глины и составлению коллажей из сухоцветов. Открыт для посещения ткацкий дом, в котором представлен работающий ткацкий станок, на котором можно попробовать сплести полотно. На обед можно было попробовать традиционные каши и настоящий русский пряник. На сцене проводилось театрализованное представление с бальными танцами.

С 18:00 до 19:00 планируется испечь и продегустировать царский пряник весом 1 пуд.

Вход свободный для всех гостей.