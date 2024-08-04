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Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» пройдет в Пскове

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» пройдет в Пскове 24 и 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В рамках проекта зрителям представят совсем юных лауреатов IV Международного конкурса молодых пианистов Grand piano competition, который состоялся в Москве в июне 2024 года.

Фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в 2024 году проходит в 22 регионах России. В рамках фестиваля организуют концерты симфонической, джазовой, камерной музыки, лекции ведущих лекторов-музыковедов, открытые репетиции, творческие встречи и мастер-классы.

Концерт лауреатов конкурса Grand piano competition состоится 24 августа в 19.00, Гала-концерт пройдет 25 августа в 19.00 в Псковской областной филармонии.