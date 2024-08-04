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Репетиции участников псковского фестиваля «Музыка на воде» стартовали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начались репетиции международного молодёжного оркестра, который выступит на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 16 августа. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Скриншот видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области / Telegram-канал

Оркестр выступит на юбилейном фестивале «Музыка на воде» с оперными солистами Большого театра. Участниками стали талантливые студенты-оркестранты: Пётр Анисимов, Кейта Данилова, Клюкина Наталья, Анакина Наталья, Цуман Камила, Лотарев Кирилл. В числе наставников — артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Напомним, летний фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдет в дендропарке в Пскове 16 и 17 августа.