Заключительный день фестиваля «Лешуга-2024» пройдет в Пскове

Заключительный третий день фестиваля «Лешуга» пройдет в Пскове в воскресенье, 18 августа.
Епе сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции, зрителей ждет «море хорошей музыки от известных исполнителей, захватывающие конкурсы с классными призами, увлекательные лекции, дегустация традиционных напитков, интересные мастер-классы, вкусные угощения и зона отдыха для релакса и общения».
Вход на мероприятия фестиваля в Финском парке свободный. Напомним, он открылся 16 августа.
Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».