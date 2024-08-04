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Заключительный день фестиваля «Лешуга-2024» пройдет в Пскове

Заключительный третий день фестиваля «Лешуга» пройдет в Пскове в воскресенье, 18 августа.

Епе сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции, зрителей ждет «море хорошей музыки от известных исполнителей, захватывающие конкурсы с классными призами, увлекательные лекции, дегустация традиционных напитков, интересные мастер-классы, вкусные угощения и зона отдыха для релакса и общения».

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Вход на мероприятия фестиваля в Финском парке свободный. Напомним, он открылся 16 августа.

Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».