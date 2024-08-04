Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о конном походе «Александрова дорога-2024»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

24 августа в деревню Самолва Гдовского района снова прибудет конный поход «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

Подробнее о мероприятии расскажут гости эфира — заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук и руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый. Ведущий — Артем Татаренко.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена