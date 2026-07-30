Открытые дни археологии – 2026 пройдут в Псковском музее-заповеднике 13 августа в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Афиша: Псковский музей-заповедник

Это просветительский, научно-популярный проект Института археологии РАН, главная цель которого – приобщение широкой аудитории к знаниям об истории и археологии, археологических и исторических памятниках нашей страны и о методах археологических исследований. Он приурочен ко Дню археолога, который отмечается 15 августа и пройдет в нашей стране в пятый раз.

13 августа во Дворе Постникова состоится лекция «Как археология помогла узнать, чем занимались жители средневекового Пскова за крепостной стеной Окольного города?».

Она посвящена материалам археологических исследований на участке Петровского посада средневекового Пскова, расположенного за крепостной стеной Окольного города. На основе анализа находок археологам удалось проследить историю освоения и развития этого района города на протяжении длительного периода времени. Слушатели узнают, как менялись роль и занятия жителей Петровского посада, увидят наиболее яркие археологические находки, а прикоснуться к вещественной истории помогут 3D-копии некоторых предметов.

Лектор – начальник отдела хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника Антон Романовский.

Обязательна предварительная запись через Яндекс-форму: vk.cc/d03teH.