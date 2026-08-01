Фестиваль исторической реконструкции «Железный град-2026» стартует в Изборске

Фестиваль исторической реконструкции средневековой культуры Древней Руси «Железный град» состоится в Изборске сегодня, 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Клубы исторической реконструкции из Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Пскова воссоздадут события XIV – XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Основная фестивальная площадка развернется в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.

На фестиваль можно добраться собственным транспортом и рейсовыми автобусами «Псков-Изборск» №207 и №126, «Псков-Печоры».

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Железный град»