В Пскове прошло мероприятие «МОХ зовёт веселиться!»

В парке Строителей 30 июля состоялось мероприятие «МОХ зовёт веселиться!». В программе были танцы, игры и другие активности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Организатором выступило творческое объединение молодых псковских фольклористов «Мох», целью которого является демонстрация атмосферы старинного досуга.

Участникам рекомендовался классический стиль одежды либо стиль бохо; предполагалось избегать вещей с яркими принтами и символами.

К участию приглашались все желающие — в том числе люди без специальной подготовки. Перед каждым танцем проводились обучающие блоки: организаторы пошагово объясняли движения, после чего участники могли сразу применить полученные навыки на практике.