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Фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога» в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога» прошел в деревне Самолва Гдовского района 24 августа. В этом году мероприятие было посвящено 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Посетителей наблюдали бои на мечах, конное шоу и всевозможные мастер-классы.

Площадки с изготовлением щитов и ювелирных изделий из стекла, мастер-классов по плетению кольчуги и средневековым настольным играм порадовали и взрослых, и детей. Для желающих почувствовать тяготы средневековой службы была организована фотозона, на которой предлагалось примерить доспехи былых времен. Также состоялось театрализованное представление, в котором от лица Петра Первого рассказывалось о становлении Российской Империи, Российского флота. Известно, что первый российский император вдохновлялся подвигами Александра Невского. В завершение фестиваля на главной сцене фестиваля выступила фолк-группа «Хольда».

Подробнее о фестивале исторической реконструкции «Александрова дорога» — в фоторепортаже Андрея Николаева.