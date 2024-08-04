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Оркестр Морского корпуса Петра Великого выступит на псковском фестивале «Михайловский бастион»

Оркестр Морского корпуса Петра Великого выступит 8 сентября на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба ТКД

История коллектива начинается в середине XVIII века как штатного оркестра Морского шляхетного кадетского корпуса. В ХХ веке оркестром руководили такие выдающиеся дирижеры как заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Алявдин, композиторы и аранжировщики Валерий Мальгин, Северьян Ганичев, Алексей Богданов, открывшие много новых страниц в истории отечественной духовой музыки.

Художественный руководитель и дирижёр оркестра Морского Корпуса Пётра Великого майор Сергей Вольский.

Добавим, оркестр выступит 7 сентября в Дедовичах на улице Энергетиков, 6 в 17:00. Вход свободный.