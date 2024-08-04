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Оркестр военно-медицинской академии выступит на псковском фестивале «Михайловский бастион»

Военный оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова выступит 8 сентября на фестивале «Михайловский бастион». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба ТКД

Дирижёр оркестра — подполковник Михаил Николаев.

Оркестр участвует во многих праздниках проводимых администрациями города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, днях воинской славы и торжественных мероприятиях Министерства обороны Российской Федерации. Оркестр — постоянный участник и лауреат международного фестиваля военно-духовых оркестров, который проводится в день основания города Санкт-Петербурга, участник и победитель всероссийских конкурсов военно-духовых оркестров.

Добавим, военный оркестр выступит 7 сентября в Стругах Красных на улице Победы, 2В в 17:00. Вход свободный.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.