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Фестиваль «Михайловский бастион» в Пскове вышел на международный уровень

В III Международном фестивале военно-духовных оркестров «Михайловский бастион» примут участие 400 военных артистов, которые единовременно исполнят музыкальные композиции. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Беседка» сообщили генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова.

«Псков и Псковская область очень ждут это мероприятие. Сейчас мы делаем акцент на том, что будет происходить на стадионе "Машиностроитель". Билетов практически не осталось. Судя по тому, как все проходило в прошлом году в районах и муниципалитетах, там люди тоже очень ждут», – рассказал Александр Робин.

Генеральный директор ТДК поделился и планами на будущее. В следующем году планируется привлечение 26 военных оркестров и их единовременное звучание.

«В прошлом году мы очень переживали, что не получилось привлечь коллективы из Белоруссии. А в этом году мы все-таки вышли на международный уровень», - заметила Татьяна Мартынова.

Также Татьяна Мартынов рассказала, что «Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь» уже выехал в Псков и выступит в количестве 62 человек.

Директор проектной деятельности ТКД отметила, что статус международного фестиваля организаторы хотят закрепить и на будущие годы.