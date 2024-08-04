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«Беседка»: «Михайловский бастион-2024». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 сентября.

Речь шла о Международном фестивале духовых оркестров «Михайловский бастион», который вновь пройдет в Пскове. Как на него попасть? Какова география участников? Какое событие фестиваля будет самым зрелищным? Об этом и многом другом в рамках программы «Беседка» рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова.

Ведущий - Артем Татаренко.